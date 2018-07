Técnico campeão paulista com o Santos em 2015 assume a Portuguesa Santista

Campeão paulista como técnico do Santos em 2015, Marcelo Fernandes vai continuar sua carreira de treinador na própria cidade, mas em outro clube. Na noite de terça-feira, ele foi anunciado como novo comandante da Portuguesa Santista, que disputa a Série A3 do Campeonato Paulista e pela manhã havia demitido Ricardo Costa.

Fernandes foi efetivado como técnico do Santos durante o Paulistão de 2015, após a demissão de Enderson Moreira, levou o time ao título, mas depois voltou a ser auxiliar com a contratação de Dorival Júnior. Em setembro do ano passado, deixou a comissão técnica permanente do Santos e, desde então, estava sem função no clube da Vila Belmiro.

Agora, liberado pelo Santos vai comandar a Lusa na Série A3, voltando ao clube no qual foi formado na época de jogador - Marcelo Fernandes era zagueiro. O ex-lateral Balu, também cria de Ulrico Mursa, será o seu auxiliar técnico.

A Portuguesa Santista conseguiu o acesso na quarta divisão de São Paulo no ano passado, mas iniciou mal sua campanha na A3 na atual temporada. Em seis jogos, perdeu três vezes. Assim, ocupa o 16.º lugar entre 20 times. Está entre os seis times da zona de rebaixamento.