Técnico Carlo Ancelotti confirma ida do zagueiro Alex ao PSG

PARIS - O técnico do Paris Saint-Germain, o italiano Carlo Ancelotti, confirmou nesta sexta-feira, em entrevista coletiva na sede do clube francês, que o zagueiro Alex está sendo contratado junto ao Chelsea, da Inglaterra. O brasileiro assinou contrato no valor de 5 milhões de euros (cerca de R$ 11,4 milhões) por dois anos e meio.

O ex-jogador do Santos será o último reforço do PSG nesta janela de transferências internacionais de janeiro. Antes, chegou o ala esquerdo brasileiro Maxwell, do Barcelona, e houve a tentativa, frustrada, de contratar o atacante argentino Carlitos Tevez, afastado no Manchester City.

Com 29 anos, Alex tem sido pouco aproveitado no Chelsea pelo técnico português André Villas-Boas. Suas última partida pelo clube de Londres foi na derrota para o Liverpool, em novembro, nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. O brasileiro também foi procurado pelo Queens Park Rangers, mas rejeitou a proposta por sonhar com um clube mais forte.

Como Alex tem jogado pouco na Inglaterra - o Chelsea até contratou o zagueiro Gary Cahill, do Bolton -, Ancelotti revelou que surgiu uma grande chance de contratar o defensor brasileiro. "Ele será jogador do Paris Saint-Germain. É uma grande oportunidade de contratá-lo pelo preço e pelo seu desejo de se juntar ao PSG", afirmou o treinador italiano.

Alex foi contratado pelo Chelsea junto ao Santos em 2004. No entanto, o brasileiro foi logo emprestado ao PSV Eindhoven, da Holanda, onde jogou por três temporadas. Em 2007, enfim jogando pelo clube londrino, o zagueiro foi comandado por técnicos de renome como o português José Mourinho, hoje no Real Madrid, e o brasileiro Luiz Felipe Scolari, atualmente no Palmeiras.

Com Carlo Ancelotti, Alex teve bons momentos no Chelsea. Na temporada 2009/2010, o clube de Londres conquistou os títulos do Campeonato Inglês e da Copa da Inglaterra.