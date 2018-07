Técnico Carpegiani cobra regularidade do São Paulo no Paulistão

RIBEIRÃO PRETO - A derrota do São Paulo por 2 a 1 para o Botafogo, domingo, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, irritou o técnico Paulo César Carpegiani. Após o tropeço, o treinador cobrou mais competitividade e regularidade da equipe no estadual.

"Tenho cobrado uma equipe competitiva. Não podemos saber só jogar com a bola. Temos dificuldades na recomposição. Você jogar na casa do adversário e sair atrás é um esforço redobrado. A equipe tem de ter regularidade e não estamos tendo isso", afirmou.

Carpegiani lamentou as chances de gol desperdiçadas no segundo tempo e ressaltou a necessidade da equipe se recuperar rapidamente. "Tivemos oportunidades e não fizemos. Produzimos um bom futebol no segundo tempo para vencer, mas não fizemos. Estamos em reformulação e temos de ter paciência. Vence quem faz os gols. Temos de lamber nossa própria ferida", disse.

A derrota para o Botafogo deixou o São Paulo em quinto lugar no Campeonato Paulista, com 12 pontos. A equipe vai jogar no próximo domingo, no Estádio do Canindé, contra a Portuguesa.

