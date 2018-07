Técnico celebra tranquilidade do Guarani na Série C Após a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro da Série C, contra o Duque de Caxias, por 1 a 0, domingo, em Campinas, o técnico Tarcísio Pugliese comemorou a distância que o Guarani, terceiro colocado do Grupo B, com 12 pontos, conquistou em relação ao quinto, o Macaé-RJ, com nove.