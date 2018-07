Técnico chileno compara Valdivia a Messi e Neymar

O argentino Jorge Sampaoli, técnico da seleção chilena, afirma que o meia Valdivia é tão importante para o Chile como Messi para a Argentina e Neymar para a seleção brasileira. "Com o Valdivia podemos ter um diferencial como o Brasil tem com Neymar e a Argentina tem com Messi", disse o treinador, em entrevista para o Canal 13, do Chile.

O treinador foi além nos elogios e afirmou que não vê substitutos para o camisa 10 do Palmeiras. "Eu vejo nos olhos do Valdivia o que não vejo nos olhos dos outros, o desejo de ganhar algo por seu país. Em alguma jogada ele será determinante. Não vejo um substituto para ele", declarou.

Valdivia é parte importante nos planos de Sampaoli para a Copa América que, neste ano, será disputada em junho exatamente no Chile. O chileno convocou o camisa 10 em março, mesmo sabendo que ele não tinha condições de jogo, para que ele continuasse sua recuperação do problema na coxa esquerda próximo de sua comissão técnica.

Pelo Palmeiras, o armador fez três partidas em 2015, com boas atuações em todas elas. Domingo, ele teve participação importante, contra o Botafogo-SP, quando começou a jogada do gol de Leandro Pereira. Caso se mostre em boas condições físicas, ele poderá ser titular no dérbi com o Corinthians, válido pela semifinal do Estadual, no próximo domingo.