Técnico Clemer celebra vitória do Internaiconal sobre um rival experiente

NOVO HAMBURGO - Os jogadores e a comissão técnica do Internacional celebraram a vitória por 2 a 1 sobre o Novo Hamburgo, quarta-feira, no Estádio do Vale, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho, e destacaram que o triunfo foi conquistado diante de uma equipe bastante experiente.

"Foi um jogo difícil, mas mostramos qualidade contra um time experiente", avaliou o lateral Cláudio Winck, destacando que a equipe Sub-23 do Inter soube se impor diante do adversário. "O grupo está de parabéns. Estamos trabalhando duro", disse o volante Rodrigo Dourado.

O técnico Clemer também elogiou a luta dos jogadores do Inter para superar as dificuldades. "Sabíamos que seria um jogo difícil. Mas o time se comportou bem e está de parabéns pela entrega", destacou.

A diretoria do Inter também exibiu satisfação com a vitória e a atuação. "Vamos buscar tudo que estiver ao nosso alcance nesta temporada. O time treinado por Clemer está de parabéns pela apresentação de hoje", disse o vice-presidente de futebol Marcelo Medeiros.

Na liderança do Grupo A do Campeonato Gaúcho, com seis pontos, o Inter volta a entrar em campo com a sua equipe Sub-23 no próximo domingo, quando vai enfrentar o Passo Fundo, às 17 horas, fora de casa, no Vermelhão da Serra.