Técnico Clemer freia euforia após terceira vitória do Sub-23 do Inter

PASSO FUNDO - O técnico Clemer tentou frear a empolgação com as promessas do Internacional após mais uma vitória da equipe Sub-23 no Campeonato Gaúcho. No último domingo, o time bateu o Passo Fundo por 2 a 1, fora de casa, mas o treinador preferiu destacar que ainda é cedo para apontar possíveis jogadores que podem ser aproveitados pelo técnico Abel Braga na equipe principal.

"Não vamos ser precipitados, dizer que fulano e ciclano tem condições de jogar no time de cima. É uma caminhada árdua, em um campeonato diferente. O nosso time tem qualidade, mas ainda tem que andar muito para dizer quem tem condição de atuar. Mas são jogadores que tem qualidade e são o futuro do Inter", disse.

A excelente largada da equipe Sub-23, com três vitórias, deixa o Inter na liderança do Grupo A do Campeonato Gaúcho. O time volta a entrar em campo na quarta-feira, às 19h30, quando vai enfrentar o São Paulo, de Rio Grande, no Estádio do Vale. Mas ainda não está definido se a equipe principal será aproveitada ou se o Sub-23 vai jogar a partida em Novo Hamburgo, o que é o mais provável.