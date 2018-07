Técnico coloca Ponte no ataque para pegar o Sport A Ponte Preta terá de superar muitos problemas para voltar de Recife com, pelo menos, um ponto. O técnico Guto Ferreira terá quatro desfalques para o jogo contra o Sport, nesta quinta-feira, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Ferron, o meia Nikão e o Roger cumprem suspensão pelo terceiro amarelo, enquanto o volante Wendel Santos está fora por expulsão.