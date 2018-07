Técnico começa a esboçar time da Ponte Preta para estreia no Paulistão

CAMPINAS - A uma semana da estreia no Campeonato Paulista, a Ponte Preta aos poucos vai ganhando a cara do técnico Sidney Moraes. O treinador vem treinando o time em diferentes esquemas, todos de forma cautelosa.

Sidney quer iniciar a competição com apenas um atacante. E o mais provável é que Everton Santos assuma a titularidade, pelo menos enquanto Alemão, outra opção para o setor, se recupera de lesão no departamento médico. Outros dúvidas aparecem na defesa. Isso porque o zagueiro Gustavo treinou durante a semana ao lado de César e Diego Sacomanm, e em outras oportunidades como terceiro volante, com Fernando Bob, Dodó e Alef.

O elenco ainda sofre com a falta de ritmo no início da temporada, principalmente depois das férias. "É diferente do que estávamos acostumados. Estamos correndo um pouco mais para ocupar os espaços. Mas o Sidney está orientando muito bem e tenho a certeza que vamos dar conta do recado", disse o zagueiro César.

A Ponte Preta vem treinando com o seguinte time titular: Roberto, Ferrugem, César, Diego Sacoman e Fernando Bob; Gabriel, Dodó, Alef, Adrianinho e Tchô; Everton Santos. A Ponte Preta estreia no Paulistão no próximo dia 19 de janeiro, contra o Ituano, às 19h30, em Campinas.