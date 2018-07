Técnico confirma Cristiano Ronaldo e Bale, mas Benzema é dúvida para a final

LISBOA - O técnico Carlo Ancelotti garantiu, nesta sexta-feira, que Cristiano Ronaldo e Gareth Bale, os dois principais jogadores do time, estão escalados na equipe titular do Real Madrid para a final da Liga dos Campeões, neste sábado, contra o Atlético de Madrid, no Estádio da Luz, em Lisboa.

"O treinamento de hoje (sexta) é muito importante. Com Cristiano e Bale não há problemas. Pepe e Benzema não treinaram esta semana e termos que ver o que acontece", explicou Ancelotti, que também não vai poder contar com Sergio Ramos, que levou o terceiro cartão amarelo contra no jogo de volta contra o Bayern de Munique, na semifinal, e está suspenso.

No ataque, a tendência parece ser Benzema não jogar. O francês está com uma lesão muscular, sofrida na última rodada do Espanhol, e não vai para o sacrifício na final da Liga. "Ele fez uma temporada fantástica, mas não é uma final individual, e sim do grupo", avisou Ancelotti.

Sobre a final em si, o treinador italiano garantiu que não está nervoso para buscar seu quinto título na Liga dos Campeões, o primeiro fora do Milan, clube pelo qual foi campeão como jogador em 1989 e 1990 e como técnico em 2003 e 2007.

"Não estou tenso, estou concentrado e muito tranquilo. Para este tipo de partida não é necessário trabalhar tanto, os jogadores estão motivados. Em 2007, pensei que seria minha última coletiva de imprensa em uma final e não foi. Quem sabe será essa."