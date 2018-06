Técnico confirma Navas como titular e promete testes na Costa Rica em amistoso

Uma das adversárias do Brasil na Copa do Mundo, a Costa Rica realizará seu penúltimo teste antes do torneio nesta quinta-feira, quando encara a Inglaterra em amistoso que será realizado na cidade de Leeds, casa do adversário. O goleiro Keylor Navas, último a se apresentar à delegação, foi confirmado pelo técnico Oscar Ramírez como titular.

"Keylor se encontra bem para jogar os 90 minutos, mas queremos olhar alguns setores, ver alguns jogadores por linhas, ter opções de acordo com o que temos falado das seleções que enfrentaremos no Mundial", projetou o treinador nesta quarta.

Navas adiou sua apresentação à seleção por causa da disputa da decisão da Liga dos Campeões, com o Real Madrid. Se o goleiro é uma unanimidade costarriquenha, Ramírez quer mesmo utilizar os amistosos restantes para realizar testes na equipe. Recuperados de contusão, Bryan Ruiz e Marco Ureña são dúvidas para a partida.

"Com o Bryan, conversei ontem e queremos aproveitar estes dias para que faça um pouco mais de exercício físico, já que na semana passada teve pouca atividade. Assim, concordamos que talvez jogue contra a Inglaterra, mas o que nos interessa é a partida de 17 de junho", comentou o técnico.

Depois de encarar a Inglaterra, a Costa Rica encerra sua preparação segunda-feira que vem, contra a Bélgica, em Bruxelas. A seleção está no Grupo E da Copa, o mesmo de Brasil, Suíça e Sérvia, adversária da estreia dos costarriquenhos, dia 17 de junho, em Samara.