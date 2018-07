Técnico confirma que Maicon desfalca Roma no domingo

ROMA - Convocado pelo técnico Luiz Felipe Scolari para defender a seleção brasileira nas partidas contra Coreia do Sul e Zâmbia, nos dias 12 e 15 de outubro, o lateral-direito Maicon está machucado e não vai poder entrar em campo para defender a Roma neste domingo, em jogo contra o Bologna pelo Campeonato Italiano. O jogador tem uma lesão na coxa, mas o clube ainda não sabe a gravidade nem o tempo que o brasileiro ficará afastado.

"Nós ainda não recebemos os resultados dos exames do Maicon e vamos ver como isso progride. Ele definitivamente não pode jogar domingo", disse o técnico Rudi Garcia, que pretende aproveitar para dar chance a outro brasileiro.

"Pretendo usar a mesma solução do jogo contra a Sampdoria (quarta, quando Maicon se machucou), com Dodô na lateral-esquerda e Balzaretti na direita", explicou Garcia, que deslocaria o italiano, titular da esquerda, para a vaga de Maicon.

A Roma é o único time com 100% de aproveitamento no Campeonato Italiano, com 15 pontos em cinco partidas. A equipe ainda joga no sábado da outra semana contra a Inter de Milão antes de Maicon servir à seleção. Na entrevista coletiva em que divulgou a lista de convocados, quinta, Felipão disse que conversou com o lateral e este disse que estará recuperado para o jogo contra a Coreia.