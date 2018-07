Técnico confirma reestreia de Kaká no Milan sábado

MILÃO - A partida deste sábado entre Milan e Torino, em Turim, pela terceira rodada do Campeonato Italiano, vai marcar a reestreia de Kaká pela equipe rubro-negra. A confirmação da escalação do jogador brasileiro foi dada em entrevista coletiva pelo técnico Maximiliano Allegri, nesta sexta-feira.

"Kaká está numa boa condição física. Ele tem treinado muito bem e com grande entusiasmo. Acredito que esteja um pouco emocionado pela estreia de amanhã (sábado) e é normal porque ele sente um pouco falta do ritmo de jogo. Mas isso nós conseguiremos de modo gradual", explicou o treinador do Milan.

Allegri foi todo elogios ao reforço que o Milan conseguiu de graça na última janela de transferências internacionais. "Kaká já quer entrar em campo, mostrar que ele tem muito a fazer a dar. É um garoto excepcional, passa o dia no CT se tratando e treinando, é um exemplo para todos os jogadores. Sua capacidade técnica é de grande qualidade. Suas características são acima da média. Foi uma grande aquisição do Milan."

A escalação do brasileiro no time titular é dada como certa por Allegri, que tem dúvidas no restante da formação ofensiva. "Robinho está pronto. Ele está bem, fez um gol. No ataque estamos bem. Só preciso decidir quem vai jogar primeiro, quem entra depois. Balotelli fez um grande jogo na terça-feira pela seleção, é um jogador que pode atuar como centroavante. Matri tem características diferentes, muito semelhantes às de Pazzini", explicou o treinador.