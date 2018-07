Técnico confirma Suárez 'por alguns minutos' no clássico

Luis Suárez enfim fará sua estreia em jogo oficial com a camisa do Barcelona neste sábado. Na véspera do aguardado clássico com o Real Madrid, o técnico Luis Enrique confirmou que o atacante uruguaio terá "alguns minutos" em campo, possivelmente no segundo tempo da partida a ser disputada no Estádio Santiago Bernabéu.

"Ele terá alguns minutos, com certeza. É importante para ele ser incorporado ao time", declarou o treinador, nesta sexta-feira. Suárez já disputou amistosos e vem treinando regularmente nos últimos meses à espera da sua estreia, neste sábado.

O atacante finalizará no sábado os quatro meses de suspensão aplicada pela Fifa por conta da mordida no zagueiro italiano Giorgio Chiellini, durante jogo da Copa do Mundo, no Brasil. Suárez e a seleção do Uruguai apelaram da decisão, assim como o Barcelona, mas não conseguiram reduzir o tempo de punição.

O clube catalão contratou o atacante uruguaio logo após o anúncio da suspensão pela Fifa. Destaque no Liverpool - eleito o melhor jogador do último Campeonato Inglês -, Suárez acertou com o clube catalão em uma transferência no valor de 97 milhões de euros.