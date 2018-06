Técnico contém euforia após vitória e diz que Botafogo tem de 'crescer muito'

O técnico Felipe Conceição não se iludiu com a vitória por 1 a 0 sobre o Boavista, que o Botafogo conquistou neste domingo, no Engenhão, em resultado que alçou o time à liderança do Grupo C da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

+ Feliz por estreia no Botafogo, Renatinho projeta evolução: 'Não estou 100%'

O comandante conteve a euforia ao destacar que a equipe alvinegra ainda tem muito a evoluir. "A gente está pensando jogo a jogo. Não é que não pensávamos na semifinal (desta fase da competição), mas jogo a jogo a gente vai crescendo e queremos chegar perto do título. Se pensar lá na frente é uma armadilha. Precisa crescer muito ainda, está longe do ideal. Estamos em fase de preparação", destacou o comandante, em entrevista coletiva.

Felipe Conceição, porém, reconheceu: "Estar na liderança do grupo representa confiança, traz tranquilidade para o trabalho". "O desafio maior nosso nessa partida foi sustentar a questão física, jogando quinta à noite e hoje (domingo) às 17h, no calor do Rio. Ainda com reduzido número de substituições. Então gerir tudo isso durante a partida foi nosso maior desafio", enfatizou.

Com o resultado, o Botafogo ficou próximo de assegurar classificar às semifinais da Taça Guanabara. Para isso, depende de apenas um empate contra o Madureira, no próximo sábado, às 19 horas, novamente no Engenhão.