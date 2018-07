Técnico contesta regulamento após Guarani conquistar melhor campanha da Série C

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Mogi Mirim na última segunda-feira, o Guarani chegou à marca de 37 pontos na primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, a melhor campanha desde que a competição passou a ser disputada no atual formato, em 2012. A marca anterior era do Fortaleza, com 36 pontos, em 2014, sob o comando do próprio técnico Marcelo Chamusca. No entanto, todo esse trabalho fica para trás no momento em que se inicia a disputa do mata-mata.

Nas quartas de final, o time campineiro enfrenta o quarto colocado do Grupo A com jogos de ida e volta. Ou seja, pode ser eliminado e dar adeus ao sonho do acesso à Série B em dois jogos. A única vantagem do time paulista, por ter se classificado em primeiro, é poder decidir a vaga em casa. Esse formato irrita muitos participantes da terceira divisão nacional.

Quem nunca escondeu o descontentamento com o regulamento é Marcelo Chamusca. Nesta terça-feira, ele voltou a criticar a fórmula de disputa. "O regulamento é esdrúxulo. Nunca vou parar de criticar porque não há coerência. Acaba um campeonato e começa outro", reclamou.

O desabafo de Marcelo Chamusca tem também uma razão histórica. Ele é maior vítima do regulamento, já sentindo duas vezes a dor de perder a classificação nas quartas de final após terminar a primeira fase com a melhor campanha. Em 2014, quando treinava o Fortaleza, foi derrotado pelo Macaé, que ficou com a vaga na Série B. Em 2015, novamente pelo time cearense, perdeu a vaga para o Brasil, de Pelotas (RS), ao cair nas quartas.

Enquanto as quartas de final não começam, o Guarani ainda tem um último compromisso pela primeira fase, mas o treinador já sinalizou que deve mandar um time alternativo, poupando vários titulares. A equipe enfrenta o Ypiranga-RS, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS), neste domingo, às 16 horas.