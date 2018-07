Técnico convoca Alemanha desfalcada para amistoso contra a França

Para o amistoso contra a França, o treinador não poderá contar com Bastian Schweinsteiger, do Bayern Munique, Per Mertesacker, do Arsenal, Lukas Podolski, do Colônia, e Mario Götze, do Borussia Dortmund, todos contundidos, e que, por isso, não foram incluídos na relação de 22 jogadores convocados.

Os apelos para que Löw chamasse os atacantes Jan Schlaudraff, do Hannover, e Mike Hanke, do Borussia Mönchengladbach, foram ignorados. O técnico preferiu voltar a apostar em Cacau, mesmo com o brasileiro naturalizado alemão tendo perdido a condição de titular do Stuttgart.

O treinador optou por chamar apenas dois goleiros nesta quarta-feira. Assim, Tim Wiese, do Werder Bremen, será o reserva imediato de Manuel Neuer, do Bayern de Munique, contra a França.

Confira a lista de convocados da Alemanha para o amistoso da próxima semana:

Goleiros: Manuel Neuer (Bayern de Munique) e Tim Wiese (Werder Bremen).

Defensores: Dennis Aogo (Hamburgo), Jerome Boateng (Bayern de Munique), Holger Badstuber (Bayern de Munique), Benedikt Höwedes (Schalke 04), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Philipp Lahm (Bayern de Munique), Christian Träsch (Wolfsburg) e Marcel Schmelzer (Borussia Dortmund).

Meio-campistas: Lars Bender (Bayer Leverkusen), Sven Bender (Borussia Dortmund), Sami Khedira (Real Madrid/Espanha), Toni Kroos (Bayern de Munique), Mesut Özil (Real Madrid/Espanha), Marco Reus (Borussia Mönchengladbach) e Simon Rolfes (Bayer Leverkusen).

Atacantes: Mario Gomez (Bayern de Munique), Miroslav Klose (Lazio/Itália), Cacau (Stuttgart), Thomas Müller (Bayern de Munique), Andre Schürrle (Bayer Leverkusen).