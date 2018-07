Técnico critica consumo de álcool no Manchester City

O técnico Roberto Mancini criticou a cultura de consumo de bebidas alcoólicas no futebol britânico, depois do surgimento de um vídeo com alguns dos jogadores do Manchester City na noite. Adam Johnson, Gareth Barry, Joe Hart e Shay Given teriam ido em uma festa em uma casa noturna na Escócia, no início desta semana.

Mancini havia alertado seus jogadores para reduzir os hábitos de consumo de bebidas no início do mês após a publicação de fotos de Hart em um bar enquanto estava de férias na Espanha.

"Eu não vi esse vídeo, mas eu disse-lhes minha opinião sobre essas situações há dez dias", disse Mancini. "Eu não entendo isso. O vídeo foi na segunda-feira e segunda-feira foi um dia de folga. Os jogadores podem fazer o que quiser, mas eu não entendo por quê".

Mancini não quis dizer se os quatro jogadores seriam punidos. "Estou descontente com esta situação", disse o treinador. "Nós jogamos a cada três dias e é difícil de recuperar. Eu quero resolver esse problema no vestiário, não aqui [em uma coletiva de imprensa]. Eu acho que esse problema não é nosso, é de jogadores. Para os jogadores ingleses, é parte da cultura".