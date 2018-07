Técnico Cuca barra Gilberto e mantém Roger no meio-de-campo do Cruzeiro

O técnico Cuca desfez a dúvida sobre a escalação do Cruzeiro nesta sexta-feira e manteve Roger no meio-campo, ao lado de Montillo, em detrimento de Gilberto, recuperado de lesão. O lateral, que vinha sendo improvisado no meio, começará o jogo contra o Palmeiras, domingo, no banco de reservas.

Gilberto era esperado na equipe titular depois de cumprir dois jogos de suspensão e se recuperar de lesão. O jogador treinou normalmente nesta sexta, mas não foi escolhido por Cuca. Ao fim das atividades, o treinador explicou que Gilberto "não está em sua melhor condição". Ele deverá entrar no segundo tempo da partida.

"Ele [Gilberto] participa do banco de reservas. O Roger entrou bem, fez dois bons jogos e a gente tem que ter coerência, dar sequência a ele, ao natural, como a gente sempre fez aqui. O Gilberto é imprescindível para mim. A gente não sabe o que o jogo pode oferecer, podemos precisar dele no decorrer ou no começo do jogo. Vamos com o que temos de melhor", justificou.

Com essa definição, o Cruzeiro entrará em campo neste final de semana com apenas uma mudança em relação à rodada passada. Rômulo vai substituir Jonathan, que cumprirá suspensão automática. Assim, o time mineiro jogará com Fábio; Rômulo, Gil, Léo e Diego Renan; Marquinhos Paraná, Henrique, Roger e Montillo; Thiago Ribeiro e Wellington Paulista.