Técnico culpa marcação e goleiro do Atlético-PR por derrota do Flu O técnico Eduardo Baptista atribuiu a derrota do Fluminense, no sábado, à forte marcação do Atlético Paranaense e à boa atuação do goleiro Weverton. O time atleticano venceu por 1 a 0 e empurrou a equipe carioca para a metade inferior da tabela do Brasileirão.