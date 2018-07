Técnico da Alemanha critica forma física de Klose

O técnico Joachim Low fez duras críticas a Miroslav Klose, um dos principais atacantes da seleção alemã, e disse que o jogador do Bayern de Munique precisará de muito esforço para estar em boa forma física durante a Copa do Mundo da África do Sul.

"Está claro que não será nada fácil para Miro estar totalmente em forma", lamentou o treinador, em entrevista ao jornal Bild. "Será um trabalho difícil, para ele e para nós. Ele precisará trabalhar muito, porque ainda não está na forma física que poderia. Para Miro, a questão agora é se dedicar aos treinos".

Klose já marcou 48 gols em 95 partidas pela seleção alemã, mas teve uma fraca temporada pelo Bayern de Munique, quando passou a maior parte do tempo no banco de reservas.

Joachim Low foi, inclusive, muito criticado por não convocar o atacante brasileiro naturalizado alemão Kevin Kuranyi, que teve grande desempenho atuando pelo Schalke.