Técnico da Alemanha evita política antes de jogo contra Grécia

O jogo, anunciado pelos meios de comunicação de ambos os países como o confronto da zona do euro, coloca a Grécia, nação mais problemática do bloco, contra seu credor rico do norte.

"(A chanceler alemã) Angela Merkel e eu temos um bom relacionamento e um acordo que ela não me aconselha sobre as formações do time e eu não a aconselho sobre declarações políticas", disse Loew a repórteres.

"É apenas um jogo normal de quartas de final contra a Grécia, e nada mais", acrescentou Loew.

Merkel é uma figura extremamente impopular na Grécia devido aos duros princípios de austeridade que ela impôs ao país atolado em dívidas.

Jogadores gregos na segunda-feira também evitaram falar sobre política em relação ao jogo contra a Alemanha.

Loew, no entanto, não hesitou em comentar sobre a ausência do suspenso meia grego Giorgos Karagounis, que marcou o gol da classificação contra a Rússia.

"Acho que ele é o único que tem tido grandes ideias na seleção grega há anos. Ele é a conexão entre a defesa e os jogadores no ataque e, para a Grécia, a ausência é dolorosa."

A Alemanha avançou após se tornar líder do Grupo B com o seu melhor desempenho de todos os tempos na fase de grupos da Eurocopa, com três vitórias consecutivas, enquanto a Grécia venceu a Rússia por 1 x 0 em seu último jogo da fase de grupos pelo Grupo A, classificando-se atrás da República Tcheca.

A equipe de Loew treinou na terça-feira sem Mesut Ozil, Bastian Schweinsteiger e Lars Bender, todos se recuperando de pequenas lesões depois da vitória por 2 x 1 sobre a Dinamarca, no domingo.

"Isto é puramente uma medida de precaução. Eles estão todos em forma", disse o treinador.

Ozil, um jogador importante para a Alemanha no 3o lugar conquistado na Copa do Mundo de 2010, ainda tem que brilhar neste torneio, mas Loew disse que isso iria acontecer.

"Ainda haverá uma explosão Ozil neste torneio. Assim como na África do Sul após a fase de grupos", afirmou.