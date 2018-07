Técnico da Alemanha tem habilitação suspensa e promete ir devagar

BERLIM - O técnico da seleção da Alemanha, Joachim Löw, terá de ficar seis meses sem dirigir depois de ter sua habilitação suspensa por causa de uma série de infrações de trânsito. O treinador, de 54 anos, que acumulou 18 pontos em sua carta de motorista e teve suspensa a habilitação, por excesso de velocidade e por falar ao telefone enquanto dirige, aceitou a punição nesta terça-feira.

"É claro, eu admito que às vezes dirigi muito rápido", disse ele em comunicado da Federação Alemã de Futebol (DFB). "Eu sei que tenho que me controlar. Aprendi minha lição e mudarei meu comportamento ao dirigir. Tenho que arcar com as consequências, e agora vou usar o trem com mais frequência", acrescentou.

A DFB informou que já estava ciente há algum tempo que Loew teria a habilitação suspensa. O treinador não terá que dirigir muito nos próximos meses, de todo modo, já que a seleção da Alemanha se prepara para a disputa da Copa do Mundo no Brasil.