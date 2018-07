Técnico da Argentina convoca Tevez para Copa América

O atleta voltou a ser convocado após ficar ausente dos últimos amistosos, o que gerou polêmica na Argentina e envolveu até o ídolo Diego Maradona. O ex-técnico da seleção, que pediu o retorno de Tevez ao time, chegou a afirmar que o jogador estava sendo punido por Batista por ter desistido de última hora do amistoso com o Brasil, em novembro do ano passado.

Tevez havia alegado uma lesão para ficar fora da partida, mas não apresentou nenhum exame ou parecer médico à comissão técnica da seleção e acabou entrando em campo pelo Manchester City poucos dias depois, pelo Campeonato Inglês. Desde então, o atacante não foi mais convocado pelo novo treinador da Argentina.

Além de Tevez, o volante Javier Zanetti retornou à lista de convocados nesta terça. O jogador de 37 anos, que ficou de fora das duas últimas Copas do Mundo, já havia sido chamado por Batista para amistosos, mas terá agora a chance de voltar a defender a camisa da Argentina em uma competição oficial.

Sua presença na lista final, porém, ainda não está garantida. Batista ainda pretende cortar quatro jogadores para ficar com apenas 22 atletas para a Copa América. A lista definitiva ainda não tem data para ser divulgada. Em casa, a Argentina tentará na competição encerrar um jejum de títulos que já dura 18 anos. Os treinos terão início no dia 8 de junho.

Confira a lista preliminar dos convocados:

Goleiros: Juan Pablo Carrizo (River Plate), Sergio Romero (AZ Alkmaar), Mariano Andujar (Catania);

Defensores: Javier Zanetti (Inter de Milão), Gabriel Milito (Barcelona), Nicolás Burdisso (Roma), Pablo Zabaleta (Manchester City), Ezequiel Garay (Real Madrid), Marcos Rojo e Nicolás Pareja (Spartak Moscou), Luciano Monzón (Boca Juniors);

Meio-campistas: Javier Mascherano (Barcelona), Ever Banega (Valencia), Fernando Gago (Real Madrid), Esteban Cambiasso (Inter de Milão), Enzo Pérez (Estudiantes), Diego Valeri (Lanús), Lucas Biglia (Anderlecht), Javier Pastore (Palermo), Angel Di María (Rel Madrid);

Atacantes: Lionel Messi (Barcelona), Sergio Agüero (Atlético de Madrid), Carlos Tevez (Manchester City), Gonzalo Higuaín (Real Madrid), Ezequiel Lavezzi (Napoli) e Diego Milito (Inter de Milão).