Técnico da Argentina isenta Messi de culpa pelo empate com a Islândia

O técnico Jorge Sampaoli acredita que o pênalti perdido por Lionel Messi no empate da Argentina com a Islândia, neste sábado, em Moscou, não foi decisivo para a "zebra" na primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo. Como vem fazendo em todas as entrevistas, o treinador destacou a importância do camisa 10 para o grupo. "O comprometimento do Leo está intacto. As circunstâncias do pênalti perdido são apenas outra estatística, é parte do passado. Futebol é assim", disse o treinador.

No lance mais importante do jogo, Messi foi a esperança e frustração para resolver um jogo duro, que estava empatado por 1 a 1. Na metade do segundo tempo, ele fez grande lançamento para Meza, que sofreu pênalti. Na cobrança, chutou fraco, à meia altura, e o goleiro da Islândia fez a defesa.

O treinador argentino afirmou que o time teve deficiências que explicam o empate diante de uma equipe estreante em Copas do Mundo. "Temos que encontrar mais variações para incomodar a defesa adversária. No primeiro tempo não tivemos a velocidade que o jogo pedia", ressaltou.

O treinador deixou uma mensagem de otimismo para o jogo contra a Croácia, na próxima quinta-feira, na qual a equipe argentina tem de vencer obrigatoriamente para aumentar as suas chances de classificação às oitavas de final do Mundial.

"Precisamos nos fortalecer e acreditar em nós, pensar que temos todas as armar para vencer qualquer um. O grupo está muito motivado e com muita energia. A competição acabou de começar. Vamos nos fortalecer para o próximo jogo", disse Sampaoli.