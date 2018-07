Técnico da Argentina na Copa, Sabella é internado, mas não corre risco Técnico vice-campeão da Copa do Mundo do ano passado, Alejando Sabella está internado em um hospital de La Plata. De acordo com a imprensa argentina, o treinador, atualmente desempregado, foi ao local porque sentia fortes dores no peito, domingo à noite, e vai ficar em observação por pelo menos 48 horas.