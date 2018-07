Técnico da Argentina nega desentendimento com Tevez

O treinador reconheceu que Tevez, artilheiro do Campeonato Inglês junto com Dimitar Berbatov, está muito bem no seu clube, mas explicou que para o esquema tático que pretende usar prefere outros jogadores, como Lionel Messi, titular absoluto, além de Gonzalo Higuaín e Sergio Agüero. "Para a Copa América está difícil, mas não está descartado, não descarto nada", disse a Rádio La Red, da Argentina, ressaltando que pode chamá-lo para as Eliminatórias da Copa do Mundo.

Um dia antes, Tevez declarou que "morre" para jogar pela seleção e que desconhece as razões porque Batista não conta com ele. O atacante, que defendeu a Argentina nas Copas do Mundo de 2006 e 2010, afirmou ter ligado várias vezes para o treinador, que nunca teria lhe atendido.

"Não sei se Tevez me ligou, sinceramente. Nestes dias vou falar com ele e depois veremos", assinalou Batista. "Quero explicar coisas que escutei na sua nota, porque há coisas que disse: ''não pode ser''. Nunca saiu da minha boca que Carlos fazia mal ao grupo. Carlos merece respeito".

Tevez foi apoiado por Diego Maradona, a quem Batista substituiu no comando da Argentina após a Copa do Mundo da África do Sul. "Para não convocar Tevez tem que estar bêbado ou drogado", criticou o astro, que foi contestado pelo treinador. "Diego me incomoda pelo respeito, pela falta de respeito. Tenho uma família e me parece uma falta de respeito o que faz", disse o treinador, que foi companheiro de Maradona na seleção da Argentina nas Copas do Mundo de 1986 e 1990.