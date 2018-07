Técnico da Argentina torce por grupo 'mais acessível' na Copa do Mundo

COSTA DO SAUÍPE - A possibilidade de formação de um supergrupo da morte, com até três campeões mundiais, aumentou as expectativas para o sorteio das chaves da Copa de 2014, marcado para acontecer na sexta-feira na Costa do Sauipe (BA). Ao desembarcar no litoral baiano nesta quarta, o técnico Alejandro Sabella admitiu que está torcendo para a sua seleção argentina cair num grupo "mais acessível".

"A minha expectativa é a mesma de todos as seleções. Há risco de cair numa chave mais forte", afirmou Sabella, numa rápida entrevista ao desembarcar na tarde desta quarta-feira na Costa do Sauipe. Assim como ele, os treinadores de todas as 32 seleções classificadas para o Mundial devem estar presentes no sorteio de sexta. "Prefiro pegar um grupo mais acessível", completou.

A Argentina não tem levado muita sorte na definição dos grupos do Mundial. Nas edições de 2002 e 2006, caiu nas chaves consideradas mais difíceis. Na Copa da Coreia do Sul e do Japão, pegou Suécia, Inglaterra e Nigéria, sem conseguir passar da primeira fase. E na disputa seguinte, na Alemanha, jogou contra Holanda, Costa do Marfim e Sérvia, mas garantiu vaga nas oitavas de final.