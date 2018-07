Técnico da Austrália lamenta derrota e elogia espanhóis

O técnico da Austrália, Ange Postecoglou, se disse desapontado após a derrota sofrida diante da Espanha na despedida das duas seleções da Copa do Mundo. Os atuais campeões espanhóis venceram os australianos nesta segunda-feira por 3 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba.

"Foi desapontador. Nós começamos bem, mas aí veio a qualidade da Espanha e eles acabaram nos impondo seu estilo e tomando o controle do jogo", lamentou, acrescentando que o cansaço dos seus comandados fez com que eles se desfizessem da bola muito facilmente.

Os números australianos no Mundial do Brasil não poderiam ser piores, já que a seleção não marcou nenhum ponto no Grupo B. No entanto, Ange Postecoglou acredita que a Austrália evoluiu bem no longo caminho que tem até se tornar uma potência mundial no esporte.

"Nós mostramos alguns fatores positivos nessa Copa que podem trabalhar em cima, mas ainda somos muito pequenos para enfrentar os melhores do mundo. Vamos trabalhar duro para voltar daqui a quatro anos e conseguir chegar mais longe", analisou o treinador, que elogiou bastante o técnico Vicente Del Bosque e o futebol espanhol.

"Del Bosque veio até mim e nos parabenizou pela performance que tivemos na competição, o que foi muito gentil da parte dele. Sou um admirador da maneira de como a Espanha joga, eles sempre tentam e jogam da maneira correta, o que, pra mim, é merecedor de muito respeito", concluiu o treinador australiano.