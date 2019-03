Técnico da base do Real critica time após derrota e é demitido; Raúl assume cargo

A derrota no clássico para o Barcelona por 3 a 0 na última quarta-feira, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, que resultou na eliminação nas semifinais da Copa do Rei, ainda repercute no Real Madrid. O técnico Alvaro Benito, que comandava a equipe juvenil B, com jovens entre 17 e 19 anos, fez duras críticas ao time, especialmente às atuações do brasileiro Casemiro e do alemão Toni Kroos, e foi demitido pela direção do clube, que nesta sexta já definiu o substituto: o ídolo Raúl González.

"O problema, para mim, está em jogadores que estão muito, muito longe de seu nível. Falo de Casemiro, que para mim, não está para jogar nenhum minuto. Falo de Kroos. E alguns mais por aí. Os dois gols eram muito evitáveis", analisou o agora ex-treinador do Real Madrid, que por outro lado elogiou Vinicius Junior. "Me surpreendeu, acho que a todos, o nível que está. Não se pode pedir que renda como uma estrela porque é um jovem, mas desequilibrou no ataque".

Mas esses elogios não foram suficientes para evitar a sua demissão. Nesta sexta-feira, Benito lamentou a sua saída do cargo, após três anos de trabalho. "Eu respeito a decisão do clube, que sempre defendi quando apareci na mídia. Sempre me senti livre para falar sobre o clube que amo. Saio sem ressentimentos e sempre serei grato ao clube por tudo que me deu como jogador e em meu primeiro passo como treinador", disse em um comunicado divulgado em suas redes sociais.

O substituto de Benito é um dos maiores ídolos do Real Madrid. Este será o primeiro trabalho de Raúl González, hoje com 41 anos, como técnico desde que se aposentou do futebol em 2015. Sua estreia será já neste domingo contra o Leganés.