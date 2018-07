Técnico da Bélgica comemora recuperação de Lukaku: 'Está em boa forma'

O atacante Romelu Lukaku está totalmente recuperado de lesão no tornozelo. O artilheiro da Bélgica é nome certo contra o Japão, nesta segunda-feira, às 15 horas (de Brasília), em Rostov, pelas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia.

O jogador sentiu dores no tornozelo no jogo diante da Tunísia, pela segunda rodada da primeira fase. Na partida seguinte, contra a Inglaterra, foi poupado. "Lukaku está em boa forma", disse o técnico espanhol Roberto Martinez nesta sexta-feira.

O atacante marcou quatro gols em dois jogos neste Mundial: dois na vitória sobre o Panamá por 3 a 0, na estreia, e outros dois no triunfo diante dos tunisianos por 5 a 2. Sem Romelu Lukaku e com nove reservas em campo, os belgas bateram a Inglaterra por 1 a 0 na última partida da primeira fase, o que rendeu à equipe a melhor campanha das 32 seleções.

Além de Romelu Lukaku, dois sagueiros também se recuperaram de contusão. Thomas Vermaelen e Vincent Kompany jogaram um pouco contra os ingleses para entrar no ritmo. Mas o então reserva Dedryck Boyata foi titular nos três jogos até aqui. A dúvida é se Roberto Martinez vai trocar o miolo da zaga depois das boas atuações de Boyata.

Apesar de contar com força máxima, o goleiro Thibaut Courtois pregou pés no chão. "Temos confiança e queremos mostrar uma boa atitude. Mas, se perdermos para uma equipe melhor do que nós, teremos de aceitar".