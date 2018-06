Técnico da Bélgica diz que decidirá sobre corte de Kompany e Vermaelen no domingo

O técnico da Bélgica, Roberto Martínez, informou em coletiva nesta quinta-feira, em Moscou, que aguardará até domingo para tomar uma decisão sobre os zagueiros Vicent Kompany e Thomas Vermaelen, que se recuperam de lesão e correm o risco de serem cortados da Copa do Mundo.

+ Autor de 2 gols na estreia, Cheryshev evita cobrar titularidade na Rússia

+ Parabenizado por Putin, técnico da Rússia contém euforia após goleada em estreia

Kompany, que joga no Manchester City, se recupera de um problema na panturrilha. O jogador de 32 anos se machucou no empate sem gols com Portugal, no amistoso disputado no último dia 2. Vermaelen, em maio, saiu lesionado de partida pelo Barcelona por conta de um problema no bíceps femoral.

"Vicent e Thomas se encontraram em uma situação diferente do resto do grupo. O primeiro objetivo deles é estar entre os 23. Todos os demais atletas estão se preparando para enfrentar o Panamá", afirmou o treinador.

De acordo com as regras da Fifa, Martinez pode esperar até domingo, um dia antes do jogo de estreia da Bélgica no Grupo G contra o Panamá, em Sochi, para fazer cortes por lesão no seu elenco. Como sabe que a situação dos dois atletas é complicada, o zagueiro Laurent Cimanm está com a delegação belga pronto para suprir a ausência de um desses dois atletas.