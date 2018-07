Técnico da Bélgica faz mistério e mantém dúvida sobre Lukaku diante da Inglaterra

O técnico Roberto Martínez reforçou o mistério sobre a escalação da Bélgica que levará a campo diante da Inglaterra, no encerramento da primeira fase da Copa do Mundo. As duas seleções já estão classificadas, mas disputam a liderança do Grupo G no confronto que acontecerá nesta quinta-feira, em Kaliningrado.

Martínez chegou a falar às vésperas do confronto que poderia mudar toda a escalação belga. Nesta quarta, ao ser perguntado sobre o assunto, porém, despistou. "Estamos classificados, e esta era a nossa prioridade. Amanhã, queremos desempenhar bem. É uma grande oportunidade para crescermos", declarou.

A principal dúvida gira em torno do centroavante Romelu Lukaku. Artilheiro da Bélgica no torneio, com quatro gols marcados, ele deixou o triunfo por 5 a 2 sobre a Tunísia sentindo um problema no tornozelo e ficou de fora dos últimos treinos da seleção. Sobre o jogador, Martínez também despistou.

"Pelo exame realizado, não há nenhuma lesão importante, mas ele ainda está desconfortável. Vamos tomar uma decisão final esta noite. No momento, ele ainda está em fase de recuperação e teve uma pancada dura contra a Tunísia. Não acho que demorará muito (para voltar)", apontou o treinador.

O único confirmado pelo treinador foi o goleiro Thibaut Courtois. Dono da posição, o jogador seguirá em campo mesmo se Martínez optar por uma escalação reserva. "O Courtois com certeza vai jogar amanhã. Eu quero lhe dar continuidade. Todos nós confiamos no Mignolet e até no Casteels caso tenham que entrar, mas vai o Courtois."