Técnico da Bósnia admite que deve sair após a Copa Não é concreto, mas provavelmente a seleção de Bósnia-Herzegovina não continue sob o comando de Safet Susic. O técnico, que levou a seleção do país para a sua primeira Copa do Mundo, deu a entender que deve renunciar ao cargo assim que encerrar a participação na competição no Brasil.