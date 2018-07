Técnico da Colômbia destaca força e experiência do Uruguai

Sob o comando do treinador argentino, os colombianos teminaram a primeira fase da competição na liderança do Grupo D, com 9 pontos, e no próximo sábado entram no Maracanã para enfrentar o Uruguai, segundo colocado do Grupo D, com 6 pontos.

"Vamos enfrentar uma das grandes equipes da América do Sul e do mundo, que sempre tem uma atuação importante, que tem uma história e jogadores de muita experiência, que em qualquer circunstância nunca desistem", disse o técnico da Colômbia.

"É uma equipe muito consistente, muito forte e com muita experiência", reforçou o treinador de 64 anos.

Nas eliminatórias sul-americanas, a Colômbia ganhou do Uruguai por 4 x 0 em casa, na cidade de Barranquilla, e perdeu por 2 x 0 no jogo de volta, em Montevidéu.

No histórico em mundiais a Colômbia avançou para as oitavas somente na Copa da Itália em 1990, quando foi eliminada por Camarões, e encara o duelo contra o Uruguai como uma chance de fazer história.

Pekerman destacou que o Uruguai vem crescendo a cada partida do Mundial no Brasil, mas advertiu que sua equipe possui o talento individual e a estratégia coletiva para ser um adversário difícil e superar os uruguaios.

"O importante é que os jogadores entendem o que a competição exige ... estão com muita confiança e as avaliações são boas, porque temos sustentado as partidas, temos marcado gols, não perdemos o ritmo e nos momentos difíceis soubemos nos sobrepor", afirmou o técnico.

(Reportagem de Luis Jaime Acosta)