Técnico da Coreia do Sul espera uma Argélia ofensiva O técnico da Coreia do Sul, Hong Myungbo, está preparando a sua seleção para o duelo contra uma Argélia que acredita que virá com muita força ofensiva. Uma vitória no jogo deste domingo, válido pela segunda rodada do Grupo H, é crucial para ambas as seleções continuarem almejando uma vaga nas oitavas de final.