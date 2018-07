Técnico da Costa do Marfim vê excesso de erros na derrota

O treinador da Costa do Marfim, Sabri Lamouchi, lamentou a derrota desta quinta-feira, diante da Colômbia, e apontou como principal causa os erros cometidos em campo pela sua equipe. A partida em Brasília, válida pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, terminou em 2 a 1 para os colombianos.

"Não merecíamos ter perdido, mas tivemos muitos erros e isso não tem perdão", analisou o técnico da Costa do Marfim, fazendo questão de elogiar os colombianos, que, segundo ele, "têm muita experiência" e souberam aproveitar as brechas que foram deixadas pelo adversário.

Apesar da derrota, Lamouchi ainda acredita na sucesso da Costa do Marfim. Ele garantiu que a equipe entrará determinada no último confronto da chave, contra a Grécia, na terça-feira, no Castelão, a fim de conseguir a classificação para as oitavas de final. "Vamos aguardar, mas temos que ganhar da Grécia. Não vejo outra alternativa", afirmou.

A exemplo da estreia, o artilheiro Didier Drogba entrou somente na segunda etapa, desta vez já transcorridos 15 minutos. Perguntado sobre o porque dessa opção, Lamouchi foi taxativo ao dizer que sempre decide a escalação e as trocas em função do que crê que seja melhor para a equipe. "Não tenho nenhum problema com Didier", esclareceu.