Técnico da Croácia aponta Brasil favorito na Copa e vê amistoso como grande teste

O técnico da Croácia, Zlatko Dalic, vai aproveitar o amistoso deste domingo contra o Brasil para testar a real força de sua seleção na Copa do Mundo. Ele terá de enfrentar a Argentina na primeira fase e encara o jogo em Anfield Road como um bom ensaio para saber até onde sua seleção poderá chegar na Rússia.

"Nós vamos jogar contra um favorito ao título da Copa e será um grande teste para saber nossa força para a Copa, para o nosso jogo com a Argentina", disse o treinador em entrevista coletiva neste sábado, antes do treino de reconhecimento do gramado do estádio do Liverpool, local da partida.

Sem dar detalhes, ele admitiu que vai, inclusive, fazer alterações táticas em parte do jogo com o Brasil, justamente para ver se funcionará no confronto com os argentinos na Rússia. "Vou mudar o estilo de jogo, vamos tentar algo contra a Argentina, mas vamos ver se funciona nos primeiros 45 minutos contra o Brasil", afirmou Dalic. "Teremos grandes experiências neste amistoso. Vai ser um grande teste para nós."

Sem grande experiência, Zlakto Dalic admite com humildade que o jogo será o mais importante de sua carreira internacional. Mas está confiante. "A Croácia tem condições de jogar contra qualquer time." Além disso, o treinador croata tem a favor de si a confortável situação de não se sentir obrigado a vencer os brasileiros. "Se perdermos, não será nenhuma tragédia. Não acho que a Croácia será melhor ou pior na Copa dependendo do resultado do jogo. Será importante para fazer os testes para que cheguemos em alto nível para a estreia contra a Nigéria", disse.

Além de Argentina e Nigéria, a Croácia terá a Islândia como adversária no Grupo D. Uma curiosidade: os italianos, cuja seleção não estará na Rússia, vão torcer para a Islândia, em enquete feita por um jornal do país.