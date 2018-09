Técnico da Croácia exalta Ronaldo, mas diz: 'Modric merece ser o melhor do mundo'

Considerado o melhor jogador da Europa e da última Copa do Mundo, o meia Luka Modric ganhou um aliado na disputa do Prêmio de Melhor do Mundo da Fifa na última temporada. O técnico da seleção croata, Zlatko Dalic, elogiou Cristiano Ronaldo, um dos concorrentes de Modric, mas fez questão de exaltar o atleta de seu país.

"Ronaldo é um dos melhores jogadores do mundo e um dos maiores de todos os tempos. Recentemente, comentei que não tenho nada contra ele. Mas o Modric foi o número 1, Ronaldo o número 2, e acredito que Modric mereceu ter sido o melhor da Europa e merece ser o melhor do mundo", declarou Dalic nesta quarta-feira.

Modric foi nome fundamental na conquista da Liga dos Campeões pelo Real Madrid e na surpreendente campanha da Croácia vice-campeã da Copa do Mundo. Por isso, para Dalic, sai na frente na disputa com Ronaldo e com Salah, destaque do Liverpool em 2017/2018. "Este ano, ninguém tem troféus como ele e foi importante como ele."

Na quinta-feira, a Croácia encara Portugal em partida amistosa que será realizada no Algarve. Cinco dias mais tarde, estreia na Liga das Nações da Uefa diante da Espanha, em Elche. Serão as primeiras duas partidas da seleção nacional desde a derrota na decisão da Copa do Mundo para a França, por 4 a 2.

"Estou ansioso por essa reunião, apesar de não termos sete jogadores. Eu estou ansioso por estas partidas importantes contra Portugal e Espanha, e sempre miramos a vitória. Vamos fazer nosso melhor por uma partida correta, apesar de não estarmos na melhor forma e nível. Será um bom teste, principalmente para os jogadores que vestirão a camisa da seleção pela primeira vez conosco", comentou Dalic.