Técnico da Croácia expulsa atacante que se negou a jogar, segundo jornal

A boa estreia da Croácia na Copa do Mundo na Rússia, com uma vitória por 2 a 0 sobre a Nigéria, foi ofuscada nesta segunda-feira. Isso porque o atacante Nikola Kalinic foi expulso da seleção por supostamente ter se negado a entrar em campo na estreia da seleção europeia no Mundial, de acordo com o jornal croata "Sportske novosti".

+ Modric celebra gol na estreia e prevê evolução da Croácia no Mundial

+ Técnico da Croácia mostra alívio por quebra de tabu na Copa após 20 anos

+ Mandzukic não promete igualar feito de 1998, mas projeta boa campanha

A publicação afirma que o técnico croata, Zlatko Dalic, expulsou Kalinic do grupo por considerar que o jogador foi indisciplinado e violou as regras de comportamento do grupo. Segundo o jornal, o atacante do Milan rejeitou ir a campo contra a Nigéria quando restavam apenas cinco minutos para o apito final e a seleção croata já vencia por 2 a 0.

Questionado se o jogador se negou a jogar, Dalic se mostrou indiferente e anunciou que na tarde desta segunda-feira (horário local) explicará tudo em entrevista coletiva após o treino do dia.

De acordo com a publicação croata, no fim do jogo diante da Nigéria, Dalic pretendia mandar Kalinic a campo como substituto de Mario Mandzukic, que estava esgotado. O atacante se negou, alegando dores nas costas - a mesma justificativa que, segundo o jornal, já havia usado no amistoso contra o Brasil, quando também não quis substituir o atacante da Juventus.

A Croácia enfrentará a Argentina na próxima quinta-feira, em Nizhny Novgorod, pela segunda rodada do grupo D. No dia seguinte, a Nigéria enfrentará a Islândia em Volgogrado.