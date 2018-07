Técnico da Croácia na Copa 2014 assume Eintracht Frankfurt O Eintracht Frankfurt anunciou nesta terça-feira a contratação do técnico Niko Kovac para liderar o time na luta contra o rebaixamento no Campeonato Alemão. O clube explicou que assinou um contrato por 15 meses, até junho do próximo ano, com o comandante da seleção croata na última Copa do Mundo.