Técnico da Dinamarca enaltece equipe 'muito bem' para estreia contra o Peru

A Dinamarca está pronta para a estreia na Copa do Mundo diante do Peru, neste sábado, às 13 horas (de Brasília) em Saransk. Ao menos é o que asseguram o técnico Age Hareide e o zagueiro Simon Kjaer. Os dois garantiram, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, que a preparação para o Mundial foi perfeita.

+ Peruano Paolo Guerrero preocupa técnico da Dinamarca: 'É um forte finalizador'

+ Gareca faz mistério e não confirma Guerrero como titular do Peru em estreia

"Os jogadores estão muito bem fisicamente. Estamos muito tempo juntos e trabalhando nos detalhes. Os atletas são disciplinados e estamos muito ansiosos. Será uma partida diferente. Temos que ser fortes principalmente defensivamente. Estamos preparados defensiva e ofensivamente", assegurou o treinador ao projetar o confronto diante da seleção de um país que se classificava para um Mundial desde 1982.

Já Kjaer, que defende o Sevilla, da Espanha, fez um paralelo com a preparação da Copa de 2010, na África do Sul, onde a Dinamarca não teve o desempenho esperado e foi eliminada ainda na fase de grupos.

"Comparando a preparação de hoje com a de 2010, naquela vez a gente tinha um grupo muito experiente, mas com vários jogadores machucados, entre eles eu. Então a preparação não foi tão boa. Hoje temos um grupo com todos 100% fisicamente e a preparação tem sido excelente", avaliou.

O fato de o elenco dinamarquês não estar acostumado a jogos decisivos em seus clubes - Eriksen, meia do Tottenham, da Inglaterra, é o principal destaque - não preocupa o zagueiro. "Não me preocupa, pois nós jogamos em alto nível em nossos clubes, então estamos acostumados com a pressão. Estamos completamente preparados e ansiosos para a partida", disse.