Técnico da Dinamarca lamenta derrota nos pênaltis: 'Brutalidade do futebol'

O técnico Age Hareide lamentou a forma com que a Dinamarca foi derrotada para a Croácia, por 3 a 2 nos pênaltis, neste domingo, em Nijni Novgorod, após empate por 1 a 1 persistir até a prorrogação, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia.

Age Hareide afirmou que os três atletas da equipe melhor preparados para as cobranças de penalidades perderam as suas chances - Eriksen, Schöne e Nicolai Jorgensen pararam no goleiro croata Subasic. O arqueiro dinamarquês Kasper Schmeichel pegou pênalti de Modric ainda na prorrogação e, depois, outros dois tiros na decisão. Mas não o suficiente para impedir a eliminação.

"Os nossos três melhores jogadores para as penalidades perderam. Eu sinto muito por Kasper e toda a equipe. Mas isso é o que pode acontecer nas penalidades e é a brutalidade do futebol", afirmou Age Hareide.

O treinador voltou a elogiar a Croácia, que havia vencido as três partidas da fase de grupos e chegou às oitavas de final como favorita. Para ele, sua equipe anulou as jogadas ofensivas dos croatas e ainda teve boa posse de bola no meio de campo, principalmente na etapa final. "É o melhor time da Europa para os contra-ataques. Ter o controle era importante e achei que tivemos isso no segundo tempo", analisou.