Técnico da Eslovênia espera fazer história na Copa

Depois de obter o grande feito de classificar a Eslovênia para a Copa do Mundo da África do Sul, o técnico Matjaz Kek espera fazer história novamente ao levar a seleção europeia às oitavas de final do Mundial.

Na primeira fase, a Eslovênia enfrenta Inglaterra, Estados Unidos e Argélia. "Todas as partidas serão interessantes, mas a Inglaterra é sem dúvida a favorita. Mas ainda acho que o grupo será bastante disputado e espero que, aconteça o que acontecer, a Eslovênia possa avançar e comemorar outra realização histórica", afirmou o treinador.

"Temos condições de chegar à segunda fase, mas precisaremos trabalhar muitíssimo. Todas as seleções do nosso grupo têm grande qualidade, e vamos enfrentar jogos muito interessantes na África do Sul", acrescentou.

Para obter o feito, Kek aposta na coletividade da Eslovênia. "Na África do Sul teremos 23 astros, ou uma 'equipe de astros', no sentido de que todos os nossos jogadores estão preparados para usarem a habilidade individual em prol do coletivo", finalizou.