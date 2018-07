Técnico da Espanha comemora retorno de Iniesta

A Espanha precisou de um gol nos acréscimos do segundo para conseguir conquistar o triunfo, mas Del Bosque disse ter visto vários fatos positivos na partida.

"Nós trabalhamos bem nestes dias e este foi mais uma passo na nossa preparação", afirmou, garantindo que os campeões europeus estarão prontos para a estreia na Copa do Mundo, no dia 16 de junho, contra a Suíça.

"Temos que estar felizes com a evolução do Iniesta, que não jogava há dois meses, então é uma sensação muito boa", disse Del Bosque, sobre o meia do Barcelona. O treinador revelou que Cesc Fabregas vai participar do amistoso de quinta-feira entre Espanha e Coreia do Sul.