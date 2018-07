Técnico da Espanha convoca mais quatro para Eurocopa

Com mudanças, o técnico Vicente Del Bosque finalizou nesta terça-feira a lista de relacionados da seleção da Espanha para a disputa da Eurocopa. Em busca do tricampeonato da equipe, o treinador dispensou os meias Isco, do Real Madrid, e Saúl, do Atlético de Madrid.

Por outro lado, Del Bosque incluiu quatro nomes na lista final: o atacante Lucas Vásquez e o zagueiro Sérgio Ramos, ambos do Real Madrid, e o meia Koke e o zagueiro Juanfran, do Atlético de Madrid. Os quatro ficaram de fora da relação inicial por causa da disputa da final da Liga dos Campeões, no sábado.

Com mais dois defensores, o treinador espanhol compensa a ausência de Dani Carvajal, cortado da equipe nesta segunda-feira, por conta de problema físico. O jogador do Real se machucou no triunfo sobre o Atlético na final de sábado.

Após esta definição dos relacionados, o Barcelona será o clube que mais forneceu jogador para a seleção espanhola nesta Eurocopa. O time catalão conta com cinco atletas na lista, enquanto o rival Real Madrid terá apenas dois, mesmo número de jogadores fornecidos pelo Atlético. A relação tem ainda Thiago Alcántara, meia do Bayern de Munique que é filho do brasileiro Mazinho.

Confira a lista final de relacionados da Espanha:

Goleiros: Iker Casillas (Porto), David de Gea (Manchester United) e Sergio Rico (Sevilla);

Defensores: Sergio Ramos (Real Madrid), Héctor Bellarín (Arsenal), Gerard Piqué (Barcelona), Jordi Alba (Barcelona), Marc Bartra (Barcelona), César Azpilicueta (Chelsea), Juanfran Torres (Atlético de Madrid);

Meio-campistas: Mikel San José (Athletic Bilbao), Bruno Soriano (Villarreal), Sergio Busquets (Barcelona), Andrés Iniesta (Barcelona), Koke (Atlético de Madrid), Thiago Alcántara (Bayern de Munique), Cesc Fábregas (Chelsea) e David Silva (Manchester City);

Atacantes: Pedro Rodríguez (Chelsea), Aritz Aduriz (Athletic Bilbao), Manuel Agudo Nolito (Celta), Álvaro Morata (Juventus) e Lucas Vázquez (Real Madrid).