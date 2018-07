Técnico da Espanha diz que derrota do Barcelona é aviso

Apontada como uma das favoritas da Copa do Mundo da África do Sul, a seleção espanhola ganhou importante recado nesta semana, ao menos na opinião de Vicente del Bosque. Para o treinador da Espanha, a eliminação do Barcelona na Liga dos Campeões - para a Inter de Milão - serviu como advertência para os jogadores.

"É um reflexo do que pode ocorrer e do que é o futebol. Uma equipe tecnicamente superior, que tem domínio absoluto, foi incapaz de vencer. Creio que esta advertência veio em boa hora. Estamos atentos à ela", avaliou o treinador nesta sexta-feira.

Para Vicente del Bosque, qualquer seleção pode surpreender em uma competição como a Copa do Mundo. "Qualquer equipe que marque bem, que jogue agrupada e tenha energia para sair no contra-ataque pode te causar dano", acrescentou.

Carlos Puyol, Gerard Piqué, Xavi Hernández e Andrés Iniesta são alguns dos jogadores do Barcelona que devem defender a seleção espanhola na Copa de 2010.