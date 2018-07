Técnico da Espanha diz que vaga na Copa pode alegrar país em momento de crise

O técnico Julen Lopetegui celebrou a vaga da Espanha na Copa do Mundo de 2018 como uma oportunidade para alegrar o país, em meio à crise na Catalunha. A classificação antecipada veio com vitória sobre a Albânia por 3 a 0 e com o inesperado empate da Itália com a Macedônia por 1 a 1, em Turim.

"Agora é o momento de direcionar nossa atenção para as coisas positivas, no futebol e no país como um todo", disse o treinador. "O esporte pode mostrar o caminho de como podemos ser como país e temos que celebrar as coisas boas. Estamos pulando e cantando agora no vestiário, festejando como se deve num momento como esse."

A alegria da seleção espanhola contrasta com a semana tensa vivida pelo país. No domingo, um plebiscito na Catalunha gerou forte repercussão dentro e fora da Espanha. E a votação para tentar separar a região do restante do país gerou manifestações e conflitos violentos entre policiais e catalães. Centenas de pessoas ficaram feridas.

Em protesto contra a violência, importantes sindicatos da Espanha convocaram greve geral para a terça-feira. O evento contou com a adesão do Barcelona, do Espanyol e do Girona, os três times da região que disputam a primeira divisão do futebol espanhol.

A tensão política se refletiu nas arquibancadas do jogo entre Espanha e Albânia, na cidade de Alicante. Parte da torcida vaiou o zagueiro Gerard Piqué, considerado uma das lideranças do movimento separatista entre os atletas.

"Apesar de tudo o que aconteceu nesta semana, conseguimos jogar uma boa partida", disse o meia-atacante Isco. O jogador do Real Madrid marcou um dos gols da Espanha nesta sexta. "Temos que estar orgulhosos por termos obtido a classificação para a Copa, faltando ainda uma rodada."

Além de exaltar a classificação espanhola, o técnico Lopetegui elogiou a postura dos espanhóis em campo e na concentração, apesar da tensão política no país. "Tenho sorte de poder contar com jogadores que mostraram tanto comprometimento e uma atitude impecável que nos ajudou muito", disse o treinador.