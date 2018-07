Técnico da Fiorentina confirma que Cuadrado é do Chelsea

A longa novela sobre o destino de Juan Cuadrado finalmente chegou ao fim. Se a Fiorentina conseguiu segurar o jogador após a Copa do Mundo, na qual foi um dos destaques da surpreendente seleção colombiana, a resistência se encerrou na janela para transferências do meio da temporada europeia. E o novo clube do meia será o Chelsea.

A transferência ainda não foi oficializada, mas o longo namoro entre as partes teve final feliz para o clube londrino. Pelo menos foi o que afirmou nesta sexta-feira o técnico da Fiorentina, Vincenzo Montella. Segundo ele, o lado italiano também não sai nada insatisfeito com o negócio.

"A saída do Cuadrado era uma negociação que acabaria acontecendo. Como técnico, estou desapontado porque estamos perdendo muito com a transferência do Cuadrado, mas o clube fez a coisa certa, recebeu muito dinheiro e o Chelsea é um grande clube", declarou. "Ele é profissional e quer jogar o máximo possível. Mas estou feliz por ele, porque vai para um grande time."