Técnico da França confirma Henry e Gallas em amistoso

Preocupado com a forma física do atacante Thierry Henry e do zagueiro William Gallas, o técnico Raymond Domenech confirmou que testará os dois jogadores no amistoso da França contra a Costa Rica na quarta-feira, em preparação para a Copa do Mundo.

Veja também:

França confirma nomes e números de camisas para a Copa

SIMULADOR - Dê os palpites para a Copa

BLOG BRASIL NA COPA - Os bastidores da seleção

Gallas, que marcou o gol da classificação francesa nas eliminatórias, ficou de fora dos últimos jogos do Arsenal na temporada por conta de uma lesão na panturrilha. A ausência nas partidas quase custou ao jogador a vaga no time. O treinador francês chegou a dar um ultimato ao atleta há duas semanas, mas acabou confirmando sua convocação.

Henry, por sua vez, passou a maior parte da temporada no banco de reservas do Barcelona, com poucas chances no time nos últimos jogos. O atleta não disputa uma partida inteira desde janeiro deste ano - marcou apenas 5 gols nos últimos 30 jogos, pelo Barcelona e pela seleção. Recentemente, Domenech demonstrou preocupação com a falta de ritmo do atacante às vésperas do início do Mundial.

Diante destas dúvidas, o treinador prometeu testar os dois atletas nesta quarta, no amistoso que será disputado na cidade de Lens, na França. "Henry precisa recuperar o seu ritmo, já que fisicamente ele está bem", declarou Domenech. "Já a panturrilha de William ainda é uma preocupação. Ele jogará um tempo amanhã", completou.

O técnico, porém, avisou que poderá deixar os dois jogadores no banco de reservas durante a Copa caso eles não correspondam às expectativas. "Não há jogadores intocáveis na equipe", afirmou. A França ainda enfrentará a Tunísia e a China, em amistosos antes do início da Copa.